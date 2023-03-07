Как улучшить сигнал Wi-Fi: специалисты поделились лайфхаком

Сделать это можно довольно простым способом, используя фольгу.

Израильтяне, пользуясь советами и подручными средствами, могут легко усилить сигнал интернета в своих квартирах.

Об этом пишет TechCrunch.

Исследователи из Дартмутского университета провели эксперимент, в котором была протестирована возможность алюминиевой фольги усилить сигнал Wi-Fi.

Результаты исследования показали, что использование самодельного отражателя из фольги может действительно улучшить качество соединения, направляя сфокусированный сигнал на устройство. Эксперты также отмечают, что фольга может использоваться для защиты соединения от внешнего вмешательства, так как ближайшие устройства не смогут подключиться к нему.

Существует полезный лайфхак для улучшения Wi-Fi сигнала с помощью алюминиевой фольги. Дартмутские ученые доказали, что самодельный отражатель действительно улучшает качество соединения, поскольку материал направляет сфокусированный сигнал на устройство, в результате чего улучшается качество соединения.

Для этого необходимо вырезать небольшой полукруг из фольги и закрепить его на листе бумаги или картона размером с роутер. Важно разместить картон вертикально в нижней части полукруга. Нужно сделать отверстие в листе, чтобы можно было протащить через него антенну роутера. Затем круг с листом следует установить над роутером, а саму антенну разместить в центре круга из фольги.

Этот метод может защитить соединение от постороннего вмешательства, поскольку ближайшие устройства не смогут подключиться к нему.

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