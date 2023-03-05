Как ускорить зарядку смартфона: девять хитростей

Если учитывать, что многие владельцы гаджетов, работая удаленно, используют устройство практически постоянно, делать подзарядку приходится довольно часто.

Сегодня смартфоны выпускаются с батареями разного объема зарядки. Не все из них могут удержать заряд в течение 2-3 дней.

Об этом говорится в материале портала Ukr.Media.

Если учитывать, что многие владельцы гаджетов, работая удаленно, используют устройство практически постоянно, делать подзарядку приходится довольно часто.

Существует несколько способов быстрой зарядки, которые выручат в случае, когда нужно выйти из дома, а смартфон начал сигналить красным индикатором, сообщая, что батарея разряжена. Что нужно делать в этом случае?

Отключить смартфон

Нужно заставить себя побыть без смартфона и полностью выключить его, подключив к зарядке от электросети. В это время энергия батареи не будет использована и телефон зарядится гораздо быстрее.

Включить режим «в самолете»

Естественно, подключение к оператору мобильной связи, использование Bluetooth и Wi-Fi ускоряют разрядку батареи. Поэтому в случае когда смартфон по определенным причинам нельзя отключить от связи при зарядке, лучшим вариантом будет его переключение в режим «в самолете».

Не нагружать при зарядке

Если на смартфоне во время зарядки будет просматриваться видео или вестись игра, особенно со сложной графикой, заряд батареи может падать ускоренным темпом, даже если она в этот момент заряжается. Поэтому при зарядке никаких видео и игр.

Функция быстрой зарядки

Практически все смартфоны оснащаются устройством с функцией быстрой зарядки. Это специальный адаптер, который позволяет принимать батарее более высокое напряжение и повышенную силу тока, что позволяет ей заряжаться гораздо быстрее.

Подключаться не через порт USB, а в розетку

Порт USB компьютера или зарядки в автомобиле по сравнению с розеткой обладают небольшой мощностью. Естественно, что подключенный к розетке смартфон зарядится гораздо быстрее.

Беспроводная зарядка

Сегодня можно для своего смартфона выбрать хорошую беспроводную зарядку. Она удобна тем, что устройство просто кладется на нее сверху и телефон начинает заряжаться. Правда, зарядка батареи будет не столь быстрой, как от розетки.

Не переохлаждать, не перегревать

Аккумуляторная батарея при охлаждении или перегреве медленно заряжается, но быстро разряжается. Поэтому лучше для нее будет обычная комнатная температура.

Зарядка от компьютера

Батарея смартфона будет заряжаться от компьютера или ноутбука быстрее, если при подключении к ним на смартфоне будет выбрана функция «только зарядка». В этом случае отключается синхронизация мультимедиа и других приложений с компьютера.

Для зарядки использовать качественный кабель

Если будет заметно, что зарядка через имеющийся кабель осуществляется медленно, следует заменить его на более качественный. Желательно одного со смартфоном изготовителя.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.