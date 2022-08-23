Как вычислить, что вашим Google-аккаунтом кто-то пользуется

Рекомендуется обновлять пароли не реже раза в три месяца, но если вдруг появились подозрения, что кто-то пользуется вашим аккаунтом, то ознакомьтесь с советами экспертами, что делать в этом случае.

Бывает, что пользователи сами делятся данными от своего аккаунта с близкими, чаще всего для общего доступа к цифровой информации. Но иногда доступ получают посторонние люди, еще хуже — мошенники. ТОгда нужно принимаиь сточные меры для защиты своих данных.

Как определить, что доступ к вашему Google-аккаунту получили посторонние, рассказал china-review.

Обычно встроенная защита от Google предусматривает двухфакторную аутентификацию, которая сама сигнализирует о входах с разных IP. Или ві можете сами проверить последние входы в любой момент времени.

Войдя в раздел в аккаунт Google и пройдите по цепочке: Управление — Безопасность — Ваши устройства — Управление всеми устройствами.

Дальше вы увидите перечень устройств, с которых зафиксирован вход в ваш аккаунт в течение последних 8 дней Список может быть большой, но необходимо проверить только гаджеты. Вы быстро поймете, если какое-то устройство вам незнакомо.

Тогда нужно нажать на это устройство в списке, и проверить информацию о его геолокации и дате входа. Бывает так, что пользователь входил с чужого компьютера и забыл об этом. Но если вход подозрительный, и вы не имеете к нему отношения, то сделайте следующее:

нажмите «Выйти» из аккаунта;

введите новый пароль в разделе: Безопасность — Вход в аккаунт Google – Пароль.

Эксперты настоятельно рекомендуют менять пароли не реже раза в 3 месяца, что позволит вам обезопасить свои данные от мошенников.

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