Как заряжать смартфон, чтобы батарея прослужила как можно дольше

Помните, что батарея вашего мобильного устройства имеет ограниченное количество циклов зарядки.

При зарядке мобильного телефона пользователям нужно помнить о простых правилах. Не стоит дожидаться, пока гаджет сядет, полностью разрядиться, да и держать устройство в сети до максимального процента нежелательно.

Об этом говорится в материале How to geek.

Эксперты говорят, что не рекомендуется ожидать 0 процентов заряда перед тем, чтобы запустить зарядку гаджета. Позволять устройству достигать 100 процентов — еще одно табу. Лучше подзаряжайте смартфон чаще, чтобы всегда быть на связи.

Помните, что батарея имеет ограниченное количество циклов зарядки. Производительность аккумулятора ухудшится или он полностью перестанет удерживать заряд после исчерпания количества этих циклов.

Частая полная разрядка, перезарядка и недозарядка смартфона могут повлиять на циклы зарядки, поэтому лучше их избегать. В этом случае пользователям лучше использовать такие функции, как "Оптимизированная зарядка", "Адаптивная зарядка" или "Оптимизированная зарядка аккумулятора" (в зависимости от модели телефона). Такой важный нюанс поможет увеличить срок службы аккумулятора.

"Курсор" писал ранее, что каждый владелец гаджета хочет, чтобы его смартфон качественно работал и не "тормозил". Но часто пользователи сами совершают ошибки, которые приводят к серьезным проблемам в работе мобильного телефона.