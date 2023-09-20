Меню
Все разделы

Не стоит так делать: пять ошибок, которые убивают ваш смартфон

10:15, Сегодня
Технологии
смартфон фото
Фото: Pixabay
К гаджету необходимо относиться бережно.

Каждый владелец гаджета хочет, чтобы его смартфон качественно работал и не "тормозил". Но часто пользователи сами совершают ошибки, которые приводят к серьезным проблемам в работе мобильного телефона.

Специалисты Fr.lifehacker назвали самые распространенные действия, которые вредят вашему гаджету.

  • Полностью разряженный смартфон

Желательно заряжать мобильный телефон до того, как он успеет разрядиться ниже 20 процентов. Если вы часто снижаете уровень заряда батареи до 0 процентов, с батареей возникнут серьезные проблемы.

  • Использование неоригинального зарядного устройства

Мобильный телефон желательно подключать только к "родной" зарядке. Если по каким-либо причинам это невозможно, то необходимо найти качественную замену оригинального зарядного устройства. Нет смысла покупать дешевый и опасный блок питания и кабель.

  • Нежелание перезагружать смартфон

Ежемесячно владельцу гаджета необходимо перезагружать, а еще лучше полностью выключать мобильное устройство на несколько минут. Это простое действие позволит вашему смартфону "отдохнуть", очистив кэш и остановив ненужные программы.

  • Постоянное использование чехла

С одной стороны, чехол защищает мобильный телефон от повреждений. С другой стороны, эта оболочка может повредить устройство, поскольку приводит к перегреву смартфона. Перед зарядкой и в жаркую погоду чехол с гаджета лучше снимать.

  • Чрезмерная яркость экрана

Слишком яркий экран – залог увеличения нагрузки на смартфон и быстрой разрядки аккумулятора. Кроме того, часто смотреть на такой экран вредно для зрения. Уменьшите яркость – тогда заряд аккумулятора сохранится и мобильный телефон перестанет "тормозить".

"Курсор" писал ранее, что нужно делать, если ваш смартфон нечаянно упал в воду.

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white