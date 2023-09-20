Не стоит так делать: пять ошибок, которые убивают ваш смартфон

К гаджету необходимо относиться бережно.

Каждый владелец гаджета хочет, чтобы его смартфон качественно работал и не "тормозил". Но часто пользователи сами совершают ошибки, которые приводят к серьезным проблемам в работе мобильного телефона.

Специалисты Fr.lifehacker назвали самые распространенные действия, которые вредят вашему гаджету.

Полностью разряженный смартфон

Желательно заряжать мобильный телефон до того, как он успеет разрядиться ниже 20 процентов. Если вы часто снижаете уровень заряда батареи до 0 процентов, с батареей возникнут серьезные проблемы.

Использование неоригинального зарядного устройства

Мобильный телефон желательно подключать только к "родной" зарядке. Если по каким-либо причинам это невозможно, то необходимо найти качественную замену оригинального зарядного устройства. Нет смысла покупать дешевый и опасный блок питания и кабель.

Нежелание перезагружать смартфон

Ежемесячно владельцу гаджета необходимо перезагружать, а еще лучше полностью выключать мобильное устройство на несколько минут. Это простое действие позволит вашему смартфону "отдохнуть", очистив кэш и остановив ненужные программы.

Постоянное использование чехла

С одной стороны, чехол защищает мобильный телефон от повреждений. С другой стороны, эта оболочка может повредить устройство, поскольку приводит к перегреву смартфона. Перед зарядкой и в жаркую погоду чехол с гаджета лучше снимать.

Чрезмерная яркость экрана

Слишком яркий экран – залог увеличения нагрузки на смартфон и быстрой разрядки аккумулятора. Кроме того, часто смотреть на такой экран вредно для зрения. Уменьшите яркость – тогда заряд аккумулятора сохранится и мобильный телефон перестанет "тормозить".

"Курсор" писал ранее, что нужно делать, если ваш смартфон нечаянно упал в воду.