В Telegram появились новые полезные функции

В мессенджер Telegram добавили ряд новых функций, среди которых есть регистрация аккаунта без привязки к телефонному номеру, закрепленному за конкретной SIM-картой.

Об этом сообщили в блоге Telegram.

Известно, что при в общении в мессенджере пользователь сам решает, кому можно показывать его телефонный номер, а также он может установить запрет на поиск своего аккаунта по номеру телефона. После недавнего обновления наступила «новая эра конфиденциальности», потому что теперь можно пройти регистрацию без сим-карты.

Для этого нужно воспользоваться анонимным номером на базе блокчейна. Приобрести такой номер можно на платформе Fragment. Стоимость самого доступного анонимного номера, выставленного сейчас на платформе, составляет з9 TON, то есть 16,20 доллара.

Такие номера начинаются с «+888» и предлагаются в формате аукциона, а потому итоговая цена будет выше. Этот номер функционирует так же, как и обычный, привязанный привязаны к SIM-карте. Если же пользователю больше не будет нужен анонимный номер, то он сможет продать на аукционе. Уже сейчас возле таких номеров можно увидеть отметку «Resale».

Это не единственное новшество, добавленное разработчиками в последнем обновлении. В частности, известно о следующих новых функциях:

Автоудаление всех чатов.

Улучшение уровня конфиденциальности (бесследное удаление сообщений для всех участников; настраивание автоудаления по таймеру в существующих и любых новых чата).

Темы 2.0. Появилась новая вертикальная панель для удобства переключения на другие чаты, а также для перехода к последней активной теме нужно всего лишь нажать на предпросмотр последнего сообщения, который теперь работает как кнопка.

Активный антиспам-фильтр.

Временные QR-коды.

Поиск по эмодзи на iOS.

Подробные данные об использовании памяти и другие улучшения на Android.

Новые интерактивные эмодзи

Новые наборы эмодзи.

«Курсор» сообщал, что WhatsApp запускает полезную функцию, скопировав ее из Telegram.