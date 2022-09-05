Какие изменения произойдут в организме, если человек будет жить на Марсе

От изоляции до радиации и сокрушительного внутричерепного давления невесомость оказывает довольно негативное влияние на организм.

Идея по поводу колонизации Марса уже не кажется каким-то фантастическим рассказом, ведь разговоров и планов на этот счет становится все больше. Однако, не все понимают, с какими проблемами предстоит столкнуться человеку, если он полетит на Красную планету.

Об этом сообщает издание Grunge.

Американские ученые говорят, что длительное пребывание на Марсе сильно повлияет на работу сердечно-сосудистой системы. Это связано с токсичной комбинацией радиации и отсутствия гравитации, что затрудняет работу кровообращения.

Более того, человеческое тело на Красной планете будет стареть быстрее, в частности терять костную массу из-за гравитации. В результате возрастет склонность к переломам, но кости будут терять еще и плотность, а это приведет к преждевременному старению компонентов их скелета.

Также специалисты отметили, что жизнь в условиях невесомости может привести к сильным солнечным ожогам, потому что у Марса нет защитного барьера от радиационных частиц, как в Земли.

«Курсор» писал ранее, что частные компании Impulse Space и Relativity Space решили объединить свои усилия для осуществления первой в истории полностью коммерческой миссии на Марс уже через два года. На ракете, которую полностью создадут при помощи 3D-печати, к Красной планете полетит космический орбитальный и посадочный аппараты.