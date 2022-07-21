Покорение Марса: у Илона Маска появились конкуренты

Две малоизвестный компании, из США планируют осуществить первый коммерческий полет на Марс уже в 2024 году.

Частные компании Impulse Space и Relativity Space решили объединить свои усилия для осуществления первой в истории полностью коммерческой миссии на Марс уже через два года. На ракете, которую полностью создадут при помощи 3D-печати, к Красной планете полетит космический орбитальный и посадочный аппараты.

Об этом пишет сообщает Gizmodo.

Если все пойдет согласно плану, то уже в 2024 году с мыса Канаверал (штат Флорида, США) стартует ракета-носитель Terran R компании Relativity Space. На ее борту будут находиться два космических аппарата: орбитальный Mars Cruise Vehicle и посадочный Mars Lander, созданием которых занимается компания Impulse Space. Разрешение на запуск в космос у этих компаний действительно до 2029 года.

Компанию Impulse Space создал экс-сотрудник компании SpaceX Том Мюллер. Компания занимается доставкой полезных грузов в космос и околоземное пространство. Компании Relativity Space занимается созданием ракет-носителей, используя 3D-принтеры, разработками в сфере ИИ и робототехники.

По словам Мюллера, все это является важным этапом в истории обеих компаний и огромным шагом вперед для всей космической индустрии.

Отмечается, что компания Relativity Space еще не проводила испытаний своей новой ракеты, а Impulse Space еще не тестировала свои аппараты. При этом, первый полет в космос ракеты Terran R должен пройти в конце 2022 года.

В заявлении компаний говорится, что посадочный аппарат Mars Lander займется исследованиями на Марсе, а полученные данные помогут в создании колонии на Марсе в будущем.

В последнее время все больше частных компаний заинтересованы в полетах на Марс. Хотя ранее единственным главным игроком на рынке частных космических исследований Красной планеты был Илон Маск и его компания SpaceX. Маск намерен отправить на Марс первых людей уже в ближайшее десятилетие

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