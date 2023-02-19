Какие места нужно чистить на смартфонах Android, чтобы устройство работало корректно

Все дело в том, что смартфоны при частом использовании начинают накапливать информацию. И ее необходимо постоянно удалять, если она не представляет ценности для пользователя. Но не каждый юзер знает, где и как провести чистку.

Подробнее об этом информирует сайт itech.co.ua.

СООБЩЕНИЯ

Многие пользователи смартфонов не задумываются о том, что маленькие смс сообщения могут сильно навредить работе их устройства. Если не удалять старые смс сообщения, которые накапливаются со временем, то это может привести к проблемам с памятью и производительностью. Кроме того, современные мессенджеры уже давно заменили старые смс, поэтому нет никакой необходимости хранить их. Освободившееся место можно использовать для более важных данных, а также для улучшения работы устройства.

ГАЛЕРЕЯ

Галерея на смартфоне — это место, где хранятся все наши фотографии и видео. Однако, зачастую там скапливается огромное количество ненужных файлов, занимающих место на устройстве. Поэтому рекомендуется периодически проводить очистку галереи от дубликатов, неудачных снимков, а также изображений, которые больше не нужны. Это поможет освободить место на телефоне и ускорить его работу.

Кроме того, стоит удалять фото и видео из корзины, так как они все еще занимают место на устройстве. Качественная камера смартфона может делать качественные снимки, но чем больше файлов на устройстве, тем меньше остается свободного места для новых фото и видео.

КЭШ

Кэш – это что-то вроде промежуточной памяти, в которой хранятся данные, которые использовались недавно, чтобы при следующем обращении к ним быстрее загрузиться. Кэш используется практически всеми приложениями на смартфонах, и они могут забирать больше памяти, чем нужно. Особенно это касается мессенджеров, так как они постоянно загружают и отображают новые сообщения, фото и видео. Если вы не очистите кэш, то со временем он будет занимать все больше места, что может замедлить работу устройства. Поэтому, если хотите, чтобы ваш смартфон работал быстро и плавно, то рекомендуется время от времени очищать кэш. Вы удивитесь, сколько свободного места это освободит.

ПАПКА ЗАГРУЗОК

Это место, где хранятся все файлы, которые вы скачивали из Интернета. Она может содержать огромное количество данных, в том числе множество файлов, которые вам больше не нужны. Чем дольше вы пользуетесь смартфоном, тем больше временных файлов и загруженных документов накапливается в этой папке.

Очистка этой папки может освободить значительное количество места на вашем устройстве. Это может быть особенно полезно, если у вас есть ограниченное место для хранения данных. Очистка папки загрузок очень проста: вы можете просто выбрать файлы, которые вы больше не нуждаетесь, и удалить их.

Ранее «Курсор» информировал, что названо признаки, которые говорят о том, что пришло время сменить старый смартфон на новый.