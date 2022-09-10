Какие вещи не стоит держать возле телефона и почему

Чтобы не носить свой смартфон в ремонт, нужно помнить о мерах предосторожности при использовании любимых гаджетов.

Сложно представить свою жизнь без смартфона, ведь в этом маленьком устройстве мы храним важную и личную информацию. И чтобы он проработал как можно дольше, за ним нужно правильно «ухаживать». Эксперты рассказали, с какими вещами телефон держать лучше не стоит.

Об этом сообщает Sante Plus.

Специалисты не советуют класть возле гаджета деньги, особенно, в чехол телефона, потому что такая привычка может вызвать его перегрев. Также стоит минимизировать контакт телефона с пластиковыми картами, потому что ее магнитная полоска может повредиться.

Из гигиенических соображений телефон нельзя класть рядом с едой. Имейте в виду, что телефон может содержать микробы и бактерии и может испачкать пищу, особенно если вы держите его во время еды.

Ключи и другие металлические предметы тоже стоит держать подальше, потому что они могут нанести повреждения гаджету.

По словам эксперта Лилли Фридман, свой телефон лучше вообще не класть в задний карман, потому его излучение будет ускорять проблемы с суставами, такие как радикулит или другие заболевания спины.

«Курсор» писал ранее, что смартфон является довольно хрупким устройством, поэтому желательно иметь защитный чехол и стекло, чтобы уберечь гаджет от повреждений. Но бывает так, что этого недостаточно и неудачное падение приводит к разбитию экрана. Эксперты рассказали, почему не стоит использовать телефон с поврежденным дисплеем.