Китайские производители захватили 56% мирового рынка батарей для электромобилей

В настоящее время китайские производители батарей расширяют свое присутствие как на североамериканском и европейском рынках, так и на внутреннем китайском рынке

Согласно исследованию SNE Research, доля китайской компании CATL на мировом рынке батарей увеличилась с 28,8% до 34,8% в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что делает ее абсолютным лидером среди десяти крупнейших мировых производителей батарей для электромобилей. В целом, доля китайской компании в первой десятке на своем рынке составила около 56%.

За тот же период китайская компания BYD, третья по величине после CATL и LG Energy Solution, увеличила свою долю рынка с 6,8% до 11,8%. В первую десятку производителей входят шесть китайских компаний (CALB, Gotion, Sunwoda и SVOLT, в дополнение к CATL и BYD), а также три южнокорейских и японских.

На втором месте находится LG Energy Solution, доля которой упала с 238% до 144%. Южнокорейские компании в целом проигрывают. Если в первом квартале на них приходилось 34,9% рынка, то сейчас — 25,8%. Доля Samsung SDI снизилась с 5,8% до 4,9%, а SK On выросла с 5,3% до 6,5%. Доля Panasonic снизилась с 15% до 9,6%.

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.