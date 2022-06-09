Китайский техногигант начал закрывать свои магазины в россии

Китайская компания Huawei неожиданно начала закрывать свои торговые точки в российских городах — уже почти четверть от всех магазинов прекратили работу.

Китайская телекоммуникационная компания Huawei начала закрывать магазины в россии*. На данный момент прекратили работу 4 из 19 магазинов. Ожидается, что тенденция продолжится в ближайшем будущем.

Первым закрылся магазин в московском торговом центре «Ривьера». Это произошло 28 февраля. Затем работу прекратили торговые точки в Уфе, Новокузнецке и Ростове-на-Дону.

Среди возможных причин — истощение запасов на складах в случае нарушения цепочек поставок, а также снижение спроса на продукцию компании в россии.

Ранее Huawei сократила поставки телекоммуникационного оборудования в россию. Компания является одним из мировых лидеров на рынке технологий связи 5G. Российские операторы мобильной связи начали испытывать трудности с заключением новых контрактов.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!