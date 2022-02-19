Компания Meta выбыла из десятки мировых лидеров по капитализации

Meta в первом квартале 2022 года прогнозирует выручку до 29 миллиардов долларов, что ниже, чем ожидали аналитики. Хотя сейчас компания инвестирует в видеосервисы, чтобы конкурировать с TikTok.

Компания Марка Цукерберга, Meta Platforms (ранее Facebook Inc.), выпала из десятки крупнейших компаний мира по капитализации. Это произошло на фоне недавнего рекордного обвала акций компании.

На момент закрытия торгов 17 февраля капитализация Meta составляла 565 миллиардов долларов. Компания опустилась на 11 место, уступив 10 место китайскому холдингу Tencent Holdings Ltd. В июне Мета стоила более 1 триллиона долларов, но к сентябрю она потеряла 513 миллиардов долларов своей капитализации.

Цена акций компании Meta резко упала после публикации отчета за 2021 год. В то время бывший Facebook сообщил, что впервые потерял уникальных пользователей в своей одноименной социальной сети из-за конкуренции со стороны других платформ, таких как TikTok.

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