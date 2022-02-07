Границы США будут охранять боевые роботы-собаки

Сотрудникам пограничной службы США приходится сталкиваться с пересеченной местностью, высокой температурой и влажностью, а также с опасными преступниками — торговцам людьми, контрабандистами и беглецами.

Американские пограничники на юго-западной границе будут использовать патрулирующих роботов-собак.

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства внутренней безопасности США.

Так, автоматизированные роботы будут наблюдать за землей. Они были спроектированы в отделе исследований ведомств.

Как рассказал директор по продукции Ghost Robotics Гэвин Кеннелли, робот-собака был создан специально для того, чтобы вести патрулирование в любом типе местности. Он может пересекать как лестницы, так и каменные скалы, холмы.

Вес робота примерно 45 килограмм. Этих собак можно оборудовать искусственным интеллектом, который уже применялся в боевых условиях.

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