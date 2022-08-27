Компания Цукерберга анонсировала выход очков виртуальной реальности нового поколения

Новшество будет иметь много интересных функций: так, теперь пользователи смогут иметь зрительный контакт, общаясь в виртуальной реальности.

Американская корпорация Meta Platforms представит новое поколение очков виртуальной реальности уже в октябре.

Об этом сообщил генеральный директор компании Марк Цукерберг, пишет портал «no worries!».

По словам Цукерберга, гарнитура виртуальной реальности от Meta будет представлена ​​ближе к ежегодному мероприятию компании Connect, которое проходит в октябре.

Пока же представители компании не разглашают название новых VR-очков, впрочем известно об их кодовом имени — Project Cambria.

«У нашего нового устройства, которое выйдет в октябре, есть несколько интересных функций — теперь пользователи смогут иметь зрительный контакт, общаясь в виртуальной реальности», — рассказал Цукерберг.

Отмечается, что теперь VR-очки будут передавать реальные эмоции пользователя для его аватара: если человек, например, улыбается — аватар делает тоже самое.

Как писал Курсор, специалисты из компании Nvidia сообщили о разработке платформы Omniverse Avatar, позволяющей создавать виртуальные трехмерные образы в реальном мире, без использования специальных шлемов и устройств.