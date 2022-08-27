Компания Цукерберга анонсировала выход очков виртуальной реальности нового поколения

Американская корпорация Meta Platforms представит новое поколение очков виртуальной реальности уже в октябре.
Об этом сообщил генеральный директор компании Марк Цукерберг, пишет портал «no worries!».
По словам Цукерберга, гарнитура виртуальной реальности от Meta будет представлена ближе к ежегодному мероприятию компании Connect, которое проходит в октябре.
Пока же представители компании не разглашают название новых VR-очков, впрочем известно об их кодовом имени — Project Cambria.
«У нашего нового устройства, которое выйдет в октябре, есть несколько интересных функций — теперь пользователи смогут иметь зрительный контакт, общаясь в виртуальной реальности», — рассказал Цукерберг.
Отмечается, что теперь VR-очки будут передавать реальные эмоции пользователя для его аватара: если человек, например, улыбается — аватар делает тоже самое.
Как писал Курсор, специалисты из компании Nvidia сообщили о разработке платформы Omniverse Avatar, позволяющей создавать виртуальные трехмерные образы в реальном мире, без использования специальных шлемов и устройств.
Инженеры Nvidia сообщили, что новая платформа будет включать в себя технологии на основе искусственного интеллекта для распознавания речи, а также функции компьютерного зрения и трехмерного моделирования.
При помощи данной разработки пользователи получат возможность создавать трехмерных аватаров – виртуальных персонажей, способных не только распознавать речь людей, но и свободно вести беседу, а также выполнять различные команды.
Специалисты Nvidia уверяют, что такие виртуальные помощники смогут быть задействованы практически во всех производственных сферах, беря на себя выполнение рутинного труда, включая работу с клиентами, оформление заказов в ресторанах, предоставление банковских консультаций, назначение встреч, бронирование билетов и номеров и тому подобное.
Также Курсор сообщал, что израильский стартап в партнерстве с Meta запускает почтовое приложение для виртуальной реальности.