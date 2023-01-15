Кричат как люди: на видео зафиксировано, как дельфины реагируют на громкие звуки

Дельфины-афалины«кричат», реагируя на шум вокруг них, созданный деятельностью человека. Это очень мешает им взаимодействовать друг с другом.

Дельфины обладают интеллектом, подобным человеческому, однако в новом исследовании ученые определили, что эти млекопитающие даже больше похожи на нас, чем мы думали.

Об этом сообщает журнал Current Biology.

В экспериментах было зафиксировано, что дельфины-афалины«кричат», реагируя на шум вокруг них, созданный деятельностью человека.

Точно так же, люди кричат, чтобы их услышали при громкой музыке или работающей пневматической дрели. Эксперименты показали, что дельфины «кричали» громче и дольше по мере увеличения громкости шума.

Удивительные кадры из экспериментов ученых из Бристольского университета демонстрируют, как дельфины с прикрепленными к их головам звукозаписывающими устройствами выполняют задачу нажатия кнопки под водой.

Дельфины — умные существа, но они зависят от функционирования органов эхолокации для охоты и размножения. Если шум от деятельности человека, например, бурение и судоходство, заглушает шум дельфинов, то это может негативно сказаться на здоровье всей популяции дельфинов.

Уже известно, что два дельфина могут работать вместе, чтобы решать совместную задачу, понимать роль своего партнера в этой задаче и использовать свистки для координации поведения. Исследователи хотели выяснить, как шум, создаваемый человеческой деятельностью повлияет на способности дельфинов.

Примеры источников антропогенного шума включают бурение, самолеты, моторные лодки, транспорт и многое другое.

Эксперименты проводились в Центре исследования дельфинов (DRC) в Грасси-Ки, Флорида, с двумя взрослыми афалинами-самцами, которых звали Дельта и Риз, во время плавания в их лагуне.

Во время выполнения задачи дельфины должны были работать вместе, чтобы нажимать свою собственную подводную кнопку с интервалом в одну секунду друг от друга, подвергаясь все более громкому уровню шума из подводного динамика.

Чтобы усложнить задачу, в некоторых испытаниях одного дельфина удерживали на 5-10 секунд, а другого сразу же отпускали. При этом ученые искусственно включали шум, похожий на шумовое загрязнение, которое испытывают животные в дикой природе.

Тогда дельфины начинали издавать более громкие и длинные свистки, чтобы компенсировать возрастающий уровень шума, но при этом все равно менее успешно справлялись с задачей, поскольку шум становился громче.

По мере увеличения уровня шума дельфины с большей вероятностью переориентировались лицом друг к другу, а также с большей вероятностью переплыли на другую сторону лагуны, чтобы быть ближе.

«[Это предполагает], что дельфины ориентировались друг на друга не для того, чтобы использовать эхолокацию для отслеживания своего партнера, а для того, чтобы увеличить свои шансы на обнаружение сигналов своего партнера», — пояснили авторы исследования.

Выводы ученых подтвердили, что животные могут пытаться компенсировать повышенный шум в окружающей среде, однако этого совершенно недостаточно для их нормальной жизни.

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