Ученые приблизились к разгадке тайны, связанной с самоубийствами дельфином

На протяжении долгих лет ученые со всего мира безрезультатно пытались выяснить причины самоубийства дельфинов, китов, косаток и кашалотов. Однако новое исследование может все изменить.

Об этом сообщает The University of Glasgow.

Выбросившихся китов и дельфинов постоянно находят на мели группами у побережья Великобритании, а также косяками на мелководье, порой даже на пляжах. Некоторых животных оперативно замечают и перемещают в более безопасные и глубокие воды, но некоторые среди них погибают.

По словам ученых, речь идет об опасном явлении, способном уничтожить популяции животных. Однако чем это обусловлено?

Оказалось, что последнее время в телах разных дельфинов, которые выбрасываются на побережья Шотландии, фиксируют признаки деменции. Знаком этого является скопление бета-амилоидных бляшек, тау-белка и глиоз, являющегося реакцией на поражение центральной нервной системы.

Все эти факторы напоминают клиническую картину, которая характерна болезни Альцгеймера у людей. Например, больные страдают от дезориентации в пространстве.

«Это важные результаты, который впервые демонстрирует, что патология головного мозга одонтоцетов подобна патологии мозга людей, страдающих клинической болезнью Альцгеймера. Хотя на данном этапе есть соблазн предположить, что наличие этих поражений мозга у одонтоцетов указывает на то, что они также могут страдать когнитивным дефицитом, связанным с болезнью Альцгеймера у людей, есть необходимость в проведение новых исследований для лучшего понимания происходящих с этими животными процессов», – говорят ученые.

Отметим, что одонтоцетами или зубатыми китами называется подряд китообразных, куда входят дельфины, морские свиньи и все другие киты, имеющие зубы, такие как киты и кашалоты. Сейчас ученым известно о 73-х видах зубатых китов.

Для проведения исследований касаемо расстройства мозга эксперты нуждаются в живых особях, потому что делать выводы, основываясь на останках, крайне сложно. В данный момент трудно прийти к однозначному выводу касаемо масштаба влияние патологий в мозге на поведение морских обитателей.

«Курсор» сообщал, что биологи в Тихом океане обнаружили новый подвид дельфинов.