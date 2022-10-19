Крысам вживили нейроны мозга человека: какие цели преследовали ученые

Органоиды, которые имитируют человеческий мозг, были успешно вживлены крысам. Эксперимент подсказал ученым, в каком направлении дальше изучать мозг.

Изучение особенностей работы мозга ведется учеными в разных направлениях. Одним из способов изучения является пересадка частей мозга животным.

Исследователям из Стэндфордского университета во главе с Серджио Паской удалось совершить инновационный прорыв, пересадив органоид человеческого мозга новорожденным мышам, сообщает Nature.

Органоид — это трехмерная органическая структура, своего рода модель мозга. Миниатюрные структуры, похожие на человеческий мозг, после пересадки крысам смогли посылать сигналы и реагировать на сигналы окружающей среды.

Эта доказывает, что выращенные из стволовых клеток человека нейроны могут взаимодействовать с нервными клетками живых грызунов. В ближайшем будущем это открытие способно помочь в терапии и профилактике лечения заболеваний мозга человека.

Органоиды пока только имитируют человеческий мозг. Отличие в том, что у них нет кровеносных сосудов, и они не могут получать питательные вещества.

На пресс-конференции 10 октября Серджио Паска рассказал, что внедрение прошло настолько успешно, что ученые не планируют останавливаться на достигнутом и продолжат исследования человеческого мозга.

Паола Арлотта, молекулярный биолог из Гарвардского университета заявила, что в восторге от полученных результатов. «Это важный шаг к тому, чтобы органоиды могли рассказать нам о более сложных свойствах мозга», — говорит она.

Следующим шагом ученых будет определение того, как отдельные человеческие нейроны — а не только полностью развитые органоиды — интегрируются в мозг крысы.

Для дальнейшего изучения человеческого мозга, учитывая ограниченность исследований на людях, ученые вырастили конгломерат нервных клеток и смогли скормить его мышам.

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