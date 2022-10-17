Ученые доказали, что женская память превосходит мужскую

Основные и самые распространенные функции мозга у мужчин и женщин работают примерно одинаково, а вот способность запоминать слова у всех женщин лучше.

Ученые проводят множество исследований в области когнитивных способностей человека. Во время мониторинга возможностей памяти, были получены интересные данные.

Норвежские исследователи провели мета-анализ возможностей памяти в зависимости от пола человека, сообщает zdorovia.

В эксперименте наблюдались свыше 350 000 человек. Ученые проанализировали огромное количество научных исследований и медицинских трудов, опубликованных в научных изданиях. Различия между памятью женщин и мужчин проявляются в различных аспектах. Оказалось, что женщины отлично запоминают слова и используют их из памяти успешнее, чем мужчины. Эта закономерность стабильно отражается на большинстве участниках наблюдений, хотя и не настолько ярко выражена в числовых значениях.

На протяжении всей жизни, в любом возрасте, мозг женщины лучше запоминают слова, чем мужской.

Интересен тот факт, что когда оценивали качество запоминания ученые-женщины, то у них получались более значительные результаты преимущества женского мозга. У мужчин-ученых, соответственно — менее значительные.

Авторы исследования отмечают, что ранее ученые проводили в основном анализ способности мужчин запоминать информацию, и только в последние годы женщины стали принимать участие в экспериментах. Все наблюдения демонстрируют, что основные навыки интеллекта одинаково развиты у мужчин и женщин.

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