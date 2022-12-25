Марсоход оставил на «красной планете» подарок для будущих миссий

Марсоход Perseverance собирал анализ образцов горных пород и реголита на Марсе. Во время геологической экспедиции Perseverance преодолел 13 километров. На этой неделе он сбросил свой первый груз возле места под названием «Three Forks» (Три вилки).

Об этом сообщает Science Alert.

Оставленный контейнер содержит кусочки магматической породы, найденной в январе этого года. Инженеры миссии должны были убедиться, что посылка приземлилась благополучно, они сделали это очень аккуратно и медленно. Сначала Perseverance извлек контейнер, затем он просмотрел все с помощью камеры, прежде чем опустить трубу на 90 сантиметров над поверхностью.

Затем другое изображение показало инженерам миссии, что образец был безопасно опущен на бок, чтобы его было легко поднять.

В конце концов, все контейнеры, заполненные Perseverance, попадут в лаборатории на Земле. Ученые проанализируют их, чтобы понять химические и минеральные свойства образцов и построить более точную геологическую и атмосферную историю Красной планеты. Но сделать это они смогут не ранее 2033 года.

Дэвид Паркер, директор ЕКА по исследованиям людей и роботов, заявил: «Теперь у нас есть место для повторного посещения Марса за образцами, ожидающими нас там».

Ранее Курсор писал, что ученые предполагают, что жизнь на Марсе возможна.