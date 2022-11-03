Ученые предполагают, что жизнь на Марсе возможна

Открытие того, что бактерия Конан могла выжить в марсианских условиях, предполагает, что бактерии, обитающие на Красной планете, могли развить способность делать то же самое.

Американские ученые во главе с профессором патологии Майклом Дейли из Университета унифицированных служб (USU) медицинских наук в Мэриленде, опубликовали увлекательное исследование под названием «Влияние высыхания и замораживания на выживаемость микробов при ионизирующем излучении: Соображения по возвращению образцов с Марса» в рецензируемом журнале Astrobiology и описаны на сайте Ancient Origins.

Существует тип бактерий под названием Deinococcus radiodurans, прозванный «Бактерией Конана», потому что он такой крепкий и выносливый. Этот микроб устойчив как к экстремальному холоду, так и к жаре, а также к кислоте, обезвоживанию, вакууму и огромным дозам радиации.

Авторы исследования обнаружили доказательства того, что эта самая выносливая из всех микробных форм жизни могла бы выжить на Марсе, если бы она развивалась там, а не здесь, даже несмотря на то, что Марс постоянно подвергается бомбардировке токсичным и смертельным космическим излучением.

Биологи, изучавшие этот вопрос, предполагают, что микробы, появившиеся на Марсе миллиарды лет назад, могут иметь поразительное сходство с теми, что обитают сегодня на Земле. Таким образом, открытие, что бактерия Конан могла выжить в марсианских условиях, предполагает, что бактерии, обитающие на Красной планете, могли развить способность делать то же самое.

Если бы жизнь на Марсе действительно развивалась, это произошло бы более 2-х млрд лет назад, когда на планете была атмосфера, более мягкие температуры и жидкая вода. Чтобы выжить до наших дней, бактериям с Марса пришлось бы адаптироваться к полностью замерзшей планете. Еще более разрушительными являются смертоносный ультрафиолетовый свет, гамма-лучи и генерируемые солнцем высокоэнергетические протоны, которые постоянно наводняют марсианскую поверхность. Любая флора или фауна, существовавшая там в далеком прошлом, давно бы вымерла.

Но микробные формы жизни необычайно устойчивы и гибки. На Земле есть бактерии, способные выживать в самых суровых условиях, какие только можно себе представить, и если бы микробы развились на Марсе, они могли бы также обладать этой способностью.

Команда ученых-биологов отобрала несколько самых стойких и наиболее адаптируемых микробов и грибов в мире, чтобы подвергнуть их воздействию условий, имитирующих те, с которыми столкнулись бы такие формы жизни, если бы они были доставлены на Марс. Эти «экстремофилы» способны жить в земной среде, которая совершенно негостеприимна для всех других организмов, выдерживая воздействие экстремальной жары или холода, токсичных химикатов и газов и других веществ или условий, которые, как известно, разрушают живые клетки.

Ученые заявили, что большинство экстремофилов, использованных в эксперименте, не производили почти достаточного количества марганцевых антиоксидантов, чтобы выжит на Марсе. Но был один, который это сделал — Конан-Бактерия. Эта молекула была способна поглотить в 28 000 раз больше радиации, чем могло бы убить человека, и этой защитной способности было бы достаточно, чтобы позволить ей выжить на Марсе, как сегодня.

Ученые заявили, что D. radiodurans могли выдерживать такие высокие уровни радиации в состоянии анабиоза и, таким образом, иметь возможность реанимироваться при подходящих условиях.

Очевидно, ученые не предполагают, что бактерия Конан каким-то образом живет на Марсе, потому что она живет на Земле. Но если жизнь когда-либо действительно развилась на Марсе, они полагают, что простейшие микробные формы жизни почти наверняка будут обладать большинством характеристик, демонстрируемых здешними микробными формами жизни.

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили новые интересные факты о Красной планете. Новые данные, собранные из недр Марса, дают представление о том, как сформировалась планета и как она изменилась за тысячелетия.

Курсор сообщал, что астрономы обнаружили уникальное полярное сияние на Марсе. Красная планета имеет уникальное полярное сияние, и ученые только что обнаружили новое.

Кроме этого, Perseverance нашел на поверхности Марса чужеродный объект. Несколько дней назад марсоход НАСА Perseverance передал на Землю новые фотографии Марса. На одном из них отчетливо виден инопланетный объект, не характерный для красной планеты.

Наша редакция сообщала, что британский физик рассказал, когда люди смогут переселиться на Марс. Британский физик Брайан Кокс считает, что Илон Маск ошибся и ему не удастся отправить первых людей на Марс уже в 2029 году. По его мнению, это произойдет лет на 10 позже.