Маск анонсировал крупные изменения в Twitter: что ждет пользователей

Фото: Pixabay

Соцсеть может получить долгожданную функцию.

Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что вскоре социальная сеть обзаведется новыми функциями. Об этом он сообщил в Twitter. В частности, речь идет о следующих изменениях: Длинные твиты. Лимит могут повысить до 4 тысяч символов.

Оценка системы систему свайпов путем переключения между отслеживаемыми и рекомендуемыми твитами. По словам Маска, это только начало крупных изменений в интерфейсе.

Кнопка закладок, описывающаяся как «тихий лайк». Таким образом можно будет сохранить интересный вам твит, при этом не информируя автора. «Курсор» сообщал, сколько млрд долларов в 2022 году потерял Илон Маск.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала: Рами Мадрих