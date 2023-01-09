Маск анонсировал крупные изменения в Twitter: что ждет пользователей

Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что вскоре социальная сеть обзаведется новыми функциями.
Об этом он сообщил в Twitter.
В частности, речь идет о следующих изменениях:
- Длинные твиты. Лимит могут повысить до 4 тысяч символов.
- Оценка системы систему свайпов путем переключения между отслеживаемыми и рекомендуемыми твитами. По словам Маска, это только начало крупных изменений в интерфейсе.
- Кнопка закладок, описывающаяся как «тихий лайк». Таким образом можно будет сохранить интересный вам твит, при этом не информируя автора.
«Курсор» сообщал, сколько млрд долларов в 2022 году потерял Илон Маск.