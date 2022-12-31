Побил рекорд: сколько млрд долларов в 2022 году потерял Илон Маск

51-летний американский предприниматель, основатель Tesla Илон Маск потерял в этом году крупную сумму денег, установив рекорд. Он стал первым человеком в мире обедневшим на 200 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это произошло из-за того, что стоимость акцией его компании до самого низкого уровня с августа 202о года. В декабре ценные бумаги компании Tesla упали на 44 процента, а за год они рухнули на 73 процента. Таким образом Маск перестал быть самым богатым человеком на Земле, лидером списка является глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessyс Бернар Арно.

Отмечается, что в настоящее время акции Tesla стоят 344,5 млрд долларов. За год компания потеряла около 895 млрд долларов капитализации.

«Курсор» писал ранее, что черная полоса поистине накрыла Илона Маска, которого когда-то называли гением и самым богатым человеком мира, а теперь неожиданно спустили с пьедестала. Аналитики считают, что в этом году предприниматель, став директором Twitter, продемонстрировал впечатляющий уровень некомпетентности.

Еще мы писали, что американский бизнесмен Илон Маск стал объектом критики после того, как объявил, что теперь его стоит называть местоимениями фаучи/под/суд.