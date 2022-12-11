Маск анонсировал новое изменение в Twitter

Илон Маск общался с пользователями Twitter и заявил, что в соцсети увеличат максимально возможное количество знаков для написания твитов с 280 до 4000.

Об этом он сообщил в Twitter.

Отметим, что еще в 2017 году Twitter увеличила лимит со 140 до 280 символов на твит. Летом этого года соцсеть начала тестировку функции «Записки», позволяющей создавать статьи с заголовком не больше 100 символов и текстом до 2500 слов.

«Курсор» сообщал, что, по словам Маска, Twitter вмешался в выборы в США в 2020 году.