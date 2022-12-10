Маск: Twitter вмешался в выборы в США в 2020 году

По словам нового генерального директора Twitter Илона Маска, существуют «четкие и объемные» доказательства того, что Twitter вмешивался в президентские выборы 2020 года в США.

«Думаю ли я, что Трамп все равно проиграл бы? Да. И, напомню, я поддерживал Байдена, Хилари и Обаму. Тем не менее, вмешательство социальных сетей в выборы явно подрывает веру общества в демократию и является неправильным», — заявил Маск, добавив что Twitter «действовал как машина активистов Демократической партии».

Напомним, что Илон Маск заявил в начале декабря, что все внутренние сообщения компании о наиболее важных решениях, прежде чем он купил платформу социальных сетей, будут обнародованы.

Еще стало известно, что Илон Маск нанял руководителей и инженеров из других своих компаний, чтобы помочь Twitter после того, как он уволил тысячи сотрудников. Согласно сообщениям CNBC, в Twitter работали не менее 50 сотрудников Tesla Inc., а также «более дюжины» человек из SpaceX и не менее трех высших руководителей Boring Co.

Ранее Курсор писал, что Илон Маск хотел ударить Канье Уэста за фото Звезды Давида, объединенной со свастикой.