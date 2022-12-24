Маск продолжает удивлять: в Twitter удалена функция предотвращения самоубийств

Илон Маск, новый глава компании Twitter, удалил функцию, которая противодействовала самоубийствам.

Ранее в социальной сети была страница, которая рекламировала горячие линии по предотвращению самоубийств.

Также были представлены и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих определенный контент, по словам двух людей, знакомых с вопросом, которые сказали, что это было сделано по приказу нового владельца Элона Маска.

Удаление этой функции может усилить обеспокоенность по поводу благополучия уязвимых пользователей Twitter. Маск заявил, что количество впечатлений или просмотров вредоносного контента снижается с тех пор, как он возглавил Твиттер в октябре, и опубликовал в Твиттере графики, показывающие тенденцию к снижению, несмотря на то, что исследователи и группы по защите гражданских прав отмечают рост числа твитов с расовыми оскорблениями и другим ненавистным контентом.

После публикации постов с недовольством от пользователей глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин прокомментировала в электронном письме, что «мы исправляем и переделываем наши подсказки. Они были временно удалены, пока мы этим занимаемся».

«Мы рассчитываем вернуть их на следующей неделе», — сказала она.

Об удалении функции, известной как #ThereIsHelp, ранее не сообщалось. Она показывала в верхней части конкретных поисковых запросов контакты организаций поддержки во многих странах, связанных с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией детей, COVID-19, гендерным насилием, стихийными бедствиями и свободой слова.

Ранее Курсор писал, что Twitter сообщил о важном нововведении.