Twitter сообщил о важном нововведении

Twitter Inc. в воскресенье обновила свои правила и политику, добавив запрет на продвижение в своих аккаунтах другие социальные сети, такие как Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post и Nostr.

Компания пояснила, что удалит любое бесплатное продвижение «запрещенных» сторонних платформ, и предупредила, что учетные записи, созданные только с целью продвижения контента из других соцсетей, могут быть заблокированы.

«Любые попытки обойти ограничения на внешние ссылки на вышеупомянутые запрещенные платформы социальных сетей с помощью технических или нетехнических средств (например, сокрытие URL-адресов, обфускация открытого текста) являются нарушением этой политики», — говорится в заявлении.

Напомним также, что генеральный директор Twitter Inc. Илон Маск заявил, что социальная сеть восстановит учетные записи журналистов, которые были заблокированы накануне.

Ряд репортеров крупных СМИ США были заблокированы в Твиттере без официального объяснения, что вызвало критику со стороны международного сообщества. Маск обвинил журналистов в «доксинге» или публичном обнародовании его личной информации.

На фоне критики Маск опубликовал в своем аккаунте в Твиттере опрос, в котором попросил пользователей проголосовать за то, должен ли Твиттер восстановить учетные записи журналистов немедленно или через семь дней. Проголосовало 3 690 639 пользователей, из них 58,7% выбрали первый вариант.

«Люди высказались. Аккаунты, которые доксировали мое местоположение, теперь будут сняты с блокировки», — написал он в Твиттере.

Читайте также: Пентагон расширяет сбор информации по аномальным явлениям.