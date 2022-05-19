Meta откроет офис в Киеве

Крупнейшие компании мира выражают свою поддержку Украине — к списку этих компаний присоединилась и Meta (ранее Facebook) — компания откроет представительство в столице страны.

Интернет-гигант Meta откроет свой офис в Киеве уже в ближайшее время. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, рассказывая подробности встречи с президентом по глобальным вопросам компании Meta Ником Клеггом.

Обсуждались вопросы блокировки контента украинских СМИ в Facebook и Instagram, украинских блогеров и батальона «Азов».

«Мы уже сформировали стратегические планы сотрудничества — открытие офиса в Украине (мы очень этого ждем!), борьба на информационном фронте, поддержка платформы UNITED24 и многое другое.»

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

Также сообщалось, что эвакуированных с Азовстали украинских военных перевезли в российские СИЗО. Защитники Мариуполя вывезены на российскую территорию и ожидают официальных договоренностей об обмене военнопленными. При этом в рф звучат угрозы в адрес украинских бойцов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!