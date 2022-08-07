Meta удалила более 1 тыс. российских фальшивых аккаунтов, поддерживавших войну в Украине

Учетными записями руководила организация в Санкт-Петербурге. У них есть офис и список вакансий для «спамеров, комментаторов, контент-аналитиков, дизайнеров и программистов».

Американская компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, удалила сеть аккаунтов, оставлявших пророссийские комментарии.

«Аккаунты размещали пророссийские комментарии к контенту, которым делились влиятельные лица в социальных сетях и медиакомпании, чтобы создать видимость поддержки россии*. Они были направлены против политиков, журналистов, актеров и знаменитостей, которые решительно поддерживали Украину», — говорится в отчете.

В общей сложности было удалено 45 аккаунтов Facebook и 1 037 аккаунтов Instagram.

«Курсор» писал, что главу россии владимира путина могут сместить с должности, когда украинские военные освободят Херсон.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!