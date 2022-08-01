Эксперт рассказал, что произойдет с путиным, когда украинские войска отвоюют Херсон

По словам Пионтковского, первое очевидное поражение кремлевской пропаганде удалось смягчить, а затем отвлечь внимание людей. Но второй раз это не сработает, и президента сместят.

Главу россии владимира путина* могут сместить с должности, когда украинские военные освободят Херсон.

Об этом рассказал российский оппозиционер Андрей Пионтковский.

По его словам, диктатор, который потерпел военное поражение, перестает быть диктатором. Именно по такому принципу, по словам эксперта, и существует политическое руководство современной россии.

«Он уже частично пережил эту ситуацию. Фактически война путина стратегически проиграна после провала его блицкрига и взятия Киева», — заявил Пионтковский.

Когда российские войска отступили из-под Киева, то пропаганда смогла «продать» россиянам несколько различных версий и, несмотря на возмущения некоторых, большого недовольства удалось избежать. Так, официальные лица начали заявлять, что отступление с севера Украины якобы спланированные, о штурм украинской столицы и вовсе в планы рф не входил.

Однако второй раз, по словам Пионтковского, смягчить большое поражение уже не получится.

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