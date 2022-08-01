Эксперт рассказал, что произойдет с путиным, когда украинские войска отвоюют Херсон

Главу россии владимира путина* могут сместить с должности, когда украинские военные освободят Херсон.
Об этом рассказал российский оппозиционер Андрей Пионтковский.
По его словам, диктатор, который потерпел военное поражение, перестает быть диктатором. Именно по такому принципу, по словам эксперта, и существует политическое руководство современной россии.
«Он уже частично пережил эту ситуацию. Фактически война путина стратегически проиграна после провала его блицкрига и взятия Киева», — заявил Пионтковский.
Когда российские войска отступили из-под Киева, то пропаганда смогла «продать» россиянам несколько различных версий и, несмотря на возмущения некоторых, большого недовольства удалось избежать. Так, официальные лица начали заявлять, что отступление с севера Украины якобы спланированные, о штурм украинской столицы и вовсе в планы рф не входил.
Однако второй раз, по словам Пионтковского, смягчить большое поражение уже не получится.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке.
Кроме того, Курсор писал, что эксперт рассказал о фантастическом плане российских войск в Украине.
Еще напомним, что у Зеленского высмеяли планы россии по влиянию в Мировом океане.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!