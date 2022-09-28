Microsoft лишил россиян возможности обновить компьютеры до Windows 11

Американская компания Microsoft ограничила доступ к обновлению операционной системы Windows для граждан российской федерации*.
Так, пользователи не могут обновить компьютеры с Windows 10 до Windows 11, сообщает Дождь.
Отмечается, что на официальном сайте компании при попытке загрузить программу-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера. В разделе «установка и обновления» раздел с обновленной версией операционной системы также недоступен.
Как известно, в начале марта Microsoft приостановила продажу товаров, программного обеспечения и сервисов, а также предоставление новых услуг в россии, при этом выделила более 35 млн долларов на помощь Украине.
Как сообщал Курсор, в Microsoft напомнили о скором отключении популярной версии Windows. Так, уже 13 декабря компания официально прекратит поддержку операционной системы Windows 10, поэтому советует всем, кто ею пользуется, перейти на более новую.
Отказ от поддержки означает, что Windows 10 21H1 больше не будет получать регулярных обновлений, среди которых и патчи безопасности.
«Поэтому продолжать работать с этой версией не стоит, ведь она станет уязвимой для хакерских атак», — пишет издание.
Отмечается, что именно эта версия ОС все еще популярна среди всех операционных систем Microsoft, поскольку в 2022 году ею пользовались примерно 35% всех пользователей.
Как информировал Курсор, в начале марта корпорация Microsoft заявила, что приостанавливает продажи и оказание услуг в россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!