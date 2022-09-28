Microsoft лишил россиян возможности обновить компьютеры до Windows 11

Американская компания Microsoft ограничила доступ к обновлению операционной системы Windows для граждан российской федерации*.

Так, пользователи не могут обновить компьютеры с Windows 10 до Windows 11, сообщает Дождь.

Отмечается, что на официальном сайте компании при попытке загрузить программу-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера. В разделе «установка и обновления» раздел с обновленной версией операционной системы также недоступен.

Как известно, в начале марта Microsoft приостановила продажу товаров, программного обеспечения и сервисов, а также предоставление новых услуг в россии, при этом выделила более 35 млн долларов на помощь Украине.

Как сообщал Курсор, в Microsoft напомнили о скором отключении популярной версии Windows. Так, уже 13 декабря компания официально прекратит поддержку операционной системы Windows 10, поэтому советует всем, кто ею пользуется, перейти на более новую.