В Microsoft напомнили о скором отключении популярной версии Windows

Уже 13 декабря компания официально прекратит поддержку этой версии, поэтому советует всем, кто ею пользуется, перейти на более новую.

Корпорация Microsoft уже скоро распрощается с популярной версией операционной системы Windows 10.

Об этом сообщает портал ITsider.

В частности, в Microsoft напомнили пользователям о том, что вскоре одну из версий операционной системы Windows прекратят обновлять. Речь идет о Windows 10 (21H1), которую также знают как Windows 10 May 2021 Update.

«Уже 13 декабря компания официально прекратит поддержку этой версии, поэтому советует всем, кто ею пользуется, перейти на более новую, Bleeping Computer», — говорится в материале.

Как пишет издание, отказ от поддержки означает, что Windows 10 21H1 больше не будет получать регулярных обновлений, среди которых и патчи безопасности.

«Поэтому продолжать работать с этой версией не стоит, ведь она станет уязвимой для хакерских атак», — пишет издание.

Отмечается, что именно эта версия ОС все еще популярна среди всех операционных систем Microsoft, поскольку в 2022 году ею пользовались примерно 35% всех пользователей.

Как сообщал Курсор, эксперты из компании Puget Systems провели ряд тестов Windows 10 и Windows 11 и пришли к выводу, что новая ОС немного мощнее своего предшественника.

Так, в бенчмарке Cinebench на оборудовании AMD Windows 10 оказалась немного производительнее новой системы. В тестах Unreal Engina операционные системы Microsoft показали паритет, за исключением случая использования процессора Intel Core i9 12900K.

Курсор ранее писал, что Qualcomm, Ericsson и Thales начали тестирование 5G в космосе. Ericsson, Thales и Qualcomm планируют объединить усилия для развертывания связи 5G в космосе. Это свяжет наземные ретрансляторы и спутники, что позволит использовать смартфоны, поддерживающие сети пятого поколения, в любом месте — даже там, где используются старые спутники.