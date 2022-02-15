Министерство обороны Израиля и Управление по инновациям профинансируют первый в Израиле квантовый компьютер

Способность к квантовым вычислениям заложит технологическую основу для израильской экосистемы, которая в будущем возглавит развитие безопасности, экономики, технологий, инженерии и науки.

Инвестиции в квантовый компьютер будут направлены на два параллельных и взаимодополняющих направления: Израильское управление инноваций сосредоточится на создании и развитии инфраструктуры квантовых вычислений для выполнения расчетов напрямую или через облачный доступ, в основном в целях оптимизации или для улучшения различных элементов квантовых вычислений. Инфраструктура будет способствовать оценке существующих алгоритмов и будет доступна для реализации исследований и разработок на всех уровнях программного и аппаратного обеспечения, но не будет включать (Fabless) производственные мощности. Первоначально, в целях создания и эксплуатации инфраструктуры, возможно частичное использование зарубежных технологий. В дальнейшем инфраструктура будет интегрирована с разработанными в Израиле квантовыми процессорами и технологиями.

В рамках IMOD DDR&D будет создан национальный центр квантовых возможностей, который станет центром израильской экосистемы, создающей местные возможности. Центр будет сотрудничать с академическими кругами, промышленностью и всеми структурами Национальной инфраструктуры исследований и разработок (TELEM) и будет заниматься многочисленными аспектами разработки квантового процессора, включая аппаратное обеспечение, управление, оптимизацию, алгоритмику и интерфейсные аспекты, и многое другое. Это делается с целью разработки полного квантового компьютера.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в NASA показали фото с уникальным изображением двух галактик. Ученые заявили, что галактики нередко сливаются, сталкиваются или проходят мимо друг друга, но такое видимое и динамичное взаимодействие удается запечатлеть редко.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.