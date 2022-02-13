В NASA показали фото с уникальным изображением двух галактик

Ученые заявили, что галактики нередко сливаются, сталкиваются или проходят мимо друг друга, но такое видимое и динамичное взаимодействие удается запечатлеть редко.

Ученые из NASA в социальной сети Instagram опубликовали фотографию, которая была сделана телескопом Hubble, находящимся на орбите нашей планеты. Фото иллюстрирует взаимодействие двух галактик, которое называется Arp 282.

«В случае с Arp 282 вы можете увидеть приливные силы в действии как тонкий поток материи, который явно связывает две галактики», — сообщили ученые.

Так, на фото видно приливное взаимодействие, которое происходит, когда гравитация объекта заставляет другой объект растягиваться или деформироваться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

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