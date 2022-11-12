Миссия невыполнима: к МКС пристыковался корабль в неисправном состоянии

Грузовой корабль Cygnus получил неисправность и у него вышла из строя одна из двух солнечных панелей. Но ему удалось даже с таким дефектом пристыковаться к орбитальной станции.

Космический аппарат Cygnus американской компании Northrop Grumman успешно пристыковался 9 ноября, сообщает CNN.

Ракета-носитель «Антарес» вывела Cygnus на орбиту еще 7 ноября. И целых два дня он дрейфовал на одной работающей солнечной панели.

На борту грузового корабля находилось 4,1 тонны различных материалов для проведения научных экспериментов на МКС. Кроме того транспортировался продуктовый груз для астронавтов на станцию.

Неисправность обнаружилась спустя несколько часов после отделения аппарата от ракеты-носителя, когда одна его панель не смогла развернуться.

В NASA заявили, что изначально технические специалисты с Земли попытались устранить проблему, но безуспешно. Поэтому наземные команды направили все усилия на то, чтобы космический корабль успешно состыковался с МКС.

В результате команда смогла обеспечить успешную стыковку Cygnusс с МКС на одной работающей солнечной панели. А позже техники будут выяснять причины, почему вторая панель не развернулась.

Когда корабль приблизился к орбитальной станции, МКС находилась над Индийским океаном. Американский астронавт Николь Манн с помощью роботизированного манипулятора захватила Cygnus и приблизила его к стыковочному шлюзу.

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