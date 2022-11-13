Миссия под угрозой: истекает срок последнего запуска «Артемиды-1»

Скоро у ракетных ускорителей выйдет срок годности: он закончится 9 и 14 декабря. Если ракету не запустят до этого срока, то о полете человека на Луну можно будет забыть еще надолго.

NASA назначили новую дату запуска миссии «Артемида-1» на 16 ноября. Однако сам запуск столько раз откладывался, что есть опасения не покорить Луну и в этот раз.

Эксперты уверены, что если полет огромной ракеты SLS не осуществить до середины декабря, то на ближайшее время о новой высадке человека на Луну можно забыть, пишет Daily Mail.

Миссия NASA «Artemis-1» является первым этапом программы по повторной высадке человека на Луну. Однако ураган Николь, бушующий во Флориде делает запуск невозможным. Его скорость составляет 150 км/час, и именно во Флориде расположена стартовая площадка для запуска 98-метровой ракеты Space Launch System (SLS).

Но если отсрочить запуск, то скоро у ракетных ускорителей выйдет срок годности. В NASA сообщили, если полет на Луну не состоится в ближайшее время, то эта ракета уже не полетит или же запуск будет перенесен на неопределенное время.

Срок службы твердотопливных ускорителей ракеты SLS истекает 9 и 14 декабря. Поэтому, если будет еще один перенос даты, то полет должен обязательно состоятся до этих сроков.

Пока что в NASA рассчитывают на дату запуска для ракеты SLS — 16 ноября. Но предварительно ее проверят на готовность и целостность оборудования после окончания урагана

Если тесты покажут, что ракету больше нельзя использовать, то она никуда не полетит.

«Возможно, миссия вообще будет отменена навсегда. Хотя сейчас хорошие шансы, что запуск все же состоится», — заявил Джима Фри из NASA.

Если ракету успешно запустят 16 ноября, то она выведет в открытый космос корабль, который в рамках первой стадии выполнит облет Луны и должен будет вернуться на Землю. Потом в 2025 или в 2026 году должна будет состояться высадка людей на Луну.

Ранее Курсор писал, что NASA опять отменило запуск ракеты на Луну: трижды неудачно.