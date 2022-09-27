Трижды неудачно: NASA опять отменило запуск ракеты на Луну

Запуск миссии Артемида-1 на Луну вновь отложен. На этот раз причиной стал ураган, и NASA сообщило о запланированной на сегодня транспортировке ракеты-носителя в ангар Космического центра.

Ракета-носитель Space Launch System успешно прошла тесты, и 27 сентября должна была состояться повторная попытка запуска ее в космическое пространство.

Однако ураган «Ян» вынудил NASA вновь убрать лунную ракету со стартовой площадки в ангар. Таким образом испытательный полет на лунную орбиту вновь откладывается на несколько недель.

Руководители миссии приняли решение из-за погодных условий вернуть ракету в ангар Космического центра имени Кеннеди. Теперь аппарату предстоит путешествие длиной в четыре мили, которое начнется поздно вечером в понедельник и может занять до 12 часов.

Космический центр находится на задворках конуса неопределенности урагана. Последний прогноз не предвещал улучшений, руководители решили перестраховаться. NASA отложило запланированную попытку запуска из-за приближающегося шторма.

Дату следующего запуска пока не назвали, но она может быть отложена до ноября.

Обе предыдущие попытки запуска были сорваны из-за утечки водородного топлива и других технических проблем.

Испытательный полет стоимостью 4,1 миллиарда долларов должен положить начало возвращению NASA на Луну после лунных полетов «Аполлона» в 1960-х и 1970-х годах. Во время дебютного запуска в капсуле экипажа никого не будет. Астронавты пристегнутся ко второй капсуле в 2024 году, а высадка на Луну двух человек запланирована на 2025 год.

Ранее Курсор информировал, что NASA озвучило новую дату запуска миссии Артемида-1 на Луну.