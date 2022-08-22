На картах Google нашли, возможно, упавший самолет, который лежит в тропических лесах Австралии

Внимательный пользователь исследовал картографический сервис Google Maps и нашел снимок, на котором может быть запечатлен упавший в тропических лесах Австралии самолет.

В сети отмечают, что таинственный объект на картах напоминает лайнер Airbus A320 или Boeing 737, упавший неподалеку от города Порт-Дуглас (штат Квинсленд, Австралия).

Об этом сообщает The New York Post.

Мнение в сети касаемо увиденного разделись. Кто-то пишет, что посреди тропических лесов и впрямь находится самолет, но также вполне вероятно, что лайнер просто летел на малой высоте. Из-за этого может сложиться мнение, что он упал на землю. В службе безопасности Австралии рассказали, что, с большой долей вероятности, этот снимок – сбой в спутниковом программном обеспечении.

Google Maps may have captured downed plane in Australian rainforest https://t.co/o8dUldJt6b pic.twitter.com/LQ95WIjDX1 — New York Post (@nypost) August 22, 2022

«Похоже, существует явление, называемое призрачными изображениями, и это может быть то именно оно», – сообщили там.

По информации Бюро транспортной безопасности Австралии, за последнее время отсутствуют сведения о пропаже самолетов. Непосредственно в компании Google эту ситуацию никак не прокомментировали.

К слову, этим интересные находки в картах от Google не исчерпываются. Например, пользователи находили «черную дыру», которую считали «тайной военной базой» или «подземным вулканом».

Помимо любопытных «открытий», этот сервис помогает пользователям, среди которых даже полиция. Так, зимой этого года правоохранители с его помощью поймали главу мафии, скрывающегося почти 20 лет под вымышленным именем.

Впрочем, ничего не бывает идеальным – единожды семья из той же Австралии отправилась в путешествие и оказалась в безлюдной пустыне из-за ошибки навигатора. Туристы провели там несколько дней, после чего их, к счастью, спасли.