На картах Google нашли, возможно, упавший самолет, который лежит в тропических лесах Австралии

В сети отмечают, что таинственный объект на картах напоминает лайнер Airbus A320 или Boeing 737, упавший неподалеку от города Порт-Дуглас (штат Квинсленд, Австралия).

Об этом сообщает The New York Post.

Мнение в сети касаемо увиденного разделись. Кто-то пишет, что посреди тропических лесов и впрямь находится самолет, но также вполне вероятно, что лайнер просто летел на малой высоте. Из-за этого может сложиться мнение, что он упал на землю. В службе безопасности Австралии рассказали, что, с большой долей вероятности, этот снимок – сбой в спутниковом программном обеспечении.

Google Maps may have captured downed plane in Australian rainforest https://t.co/o8dUldJt6b pic.twitter.com/LQ95WIjDX1

— New York Post (@nypost) August 22, 2022