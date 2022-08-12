Поворот не туда: в Австралии семья просидела 2 дня в безлюдной пустыне

Автомобиль с семьей обнаружили в пустыне в 50 километрах от ближайшего населенного пункта, для их спасения понадобился вертолет.

Семья из Австралии попала в курьезный случай, который мог, на самом деле, закончиться плачевно. Из-за ошибки навигатора автомобиль завел их в безлюдную пустыню, в которой им пришлось пробыть два дня.

Об этом сообщает 7News.

Семья застряла в пустыне, когда отправилась в путешествие из Квинсленда в Пакседл на кроссовере Hyundai Tucson, но так и не прибыла к месту назначения. Родные австралийцев стали бить тревогу и обратились в полицию. После этого была организована масштабная поисковая операция.

Для поиска туристов привлекли вертолет, он и обнаружил автомобиль семьи посреди пустыни в 50 километрах от ближайшего населенного пункта. Спасатели забрали водителя и пассажиров в безопасное место, к счастью, с ними все в порядке, хотя запасы еды и воды у австралийцев были на исходе. У них на всю семью была литровая бутылка, и когда вода закончилась им пришлось даже пить воду из лужи.

Водитель Hyundai Tucson объяснила, что всему виной – Google Maps, который по непонятной причине выбрал «короткий путь» и предложил съехать с трассы на грунтовую дорогу. Когда машина заехала в пустыню, то застряла в песке, а мобильная связь отсутствовала.

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