На компанию Илона Маска Neuralink подали в суд за жестокое обращение с обезьянами

Согласно документам, опубликованным в соответствии с калифорнийским законом об открытых документах, к 2020 году 15 из 23 обезьян были подвергнуты эвтаназии.

Комитет врачей за ответственную медицину (ПКРМ) подал в суд на компанию Neuralink, производящую мозговые чипы, за нарушение федерального закона о защите животных. Организация изучила 700 отчетов, видеозаписей и ветеринарных записей, сделанных при вскрытии 23 обезьян, принадлежавших компании в период с 2017 по 2020 год. Активисты по защите прав животных вместе с комитетом назвали действия ученых «чрезвычайно жестокими».

В ходе экспериментов обезьянам вживлялись мозговые чипы Neuralink. По словам защитников прав животных, в черепе одной из обезьян были просверлены отверстия, а в ее мозг были вживлены электроды для изучения реакций мозга. После операции у животного развилась кожная инфекция, и, как сообщается, его усыпили.

У другой особи на момент вскрытия отсутствовали пальцы рук и ног, которые, вероятно, были ампутированы после тяжелой травмы или сильной гематомы. Впоследствии обезьяна была «случайно убита» во время обычной процедуры.

В другом отчете описывается, как самке макаки вживили электроды в мозг, после чего у нее началась сильная рвота и одышка. Через несколько дней исследователи написали, что животное «потеряло сознание из-за истощения или усталости» и впоследствии было подвергнуто эвтаназии. Дальнейшее вскрытие показало, что обезьяна умерла от кровоизлияния в мозг.

Курсор ранее писал, что Илон Маск за день потерял 24,5 млрд долларов из-за падения акций Tesla. За один день состояние американского изобретателя и главы Tesla Motors Илона Маска сократилось на 24,5 миллиарда долларов, а акции производителя электромобилей упали более чем на 11%.

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