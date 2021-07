На МКС начали выращивать перец

Международная космическая станция (МКС) – проект, в котором приняли участие 14 стран. Всткпила в эксплуатацию в 1998-м году. С ее помощью астронавты и ученые проводят большое количество различных исследований как космоса, так и того, как разные условия влияет на живые организмы и неживую материю.

И вот стало известно о том, что астронавты начали выращивать на МКС перец. Правда, о каком именно сорте идет речь – неизвестно.

О новом эксперименте рассказала астронавт Меган Макартур, которую в космос послало NASA. Соответствующий пост она сделала в социальной сети Twitter.

The Plant Habitat-04 experiment started today! We are growing in space for the first time — a challenge due to long germination and growth cycles. But a great source of Vitamin C and flavor! Can you tell I’m excited? Can you guess what kind of peppers (hint: see photo)? pic.twitter.com/XoaCOtMtxh

