На МКС начали выращивать перец

10:02, Вчера
Технологии, Мировые новости
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МКС
Фото: pixabay.com

Астронавты на Международной космической станции принялись за выращивание перца в условиях невесомости.

Международная космическая станция (МКС) – проект, в котором приняли участие 14 стран. Всткпила в эксплуатацию в 1998-м году. С ее помощью астронавты и ученые проводят большое количество различных исследований как космоса, так и того, как разные условия влияет на живые организмы и неживую материю.

И вот стало известно о том, что астронавты начали выращивать на МКС перец. Правда, о каком именно сорте идет речь – неизвестно.

О новом эксперименте рассказала астронавт Меган Макартур, которую в космос послало NASA. Соответствующий пост она сделала в социальной сети Twitter.

 

По словам астронавта, перец – хороший источник витаминов, но выращивать его в таких условиях будет трудно.

Ранее Курсор сообщал, что китайские астронавты отправятся на новую космическую станцию ​​в следующем месяце.

Кроме того, наш портал писал, что в NASA показали подводные тренировки астронавтов.

Автор материала:
Аарон Кальвин

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