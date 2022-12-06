На продажу выставлен оригинальный компьютер Apple-1, собранный лично Стивом Джобсом

Уникальный компьютер пронумерован Стивом Джобсом, основателем Apple, вручную. Он состоит из оригинальных компонентов.

На продажу выставлен полностью рабочий компьютер Apple 1, который был пронумерован Стивом Джобсом вручную.

Об этом сообщает Daily Mail.

Оригинальному компьютеру уже 45 лет, но он все еще работает.

«Уникальное» устройство, пронумеровано основателем Apple Стивом Джобсом вручную. Сейчас он укомплектован полностью оригинальными «компонентами и аксессуарами, необходимыми для работы».

В сопроводительных документах бостонского аукционного дома RR Auction указано:

компьютер Apple-1 полностью функционален и имеет почерк соучредителя Apple;

Apple-1 был первым продуктом, проданным компанией Apple Computer;

всего было продано 175 единиц данной модели, каждая по цене 666,66 долларов США;

торги в настоящее время составляют 241 000 долларов.

Однако аукционисты прогнозируют, что к дате окончания торгов — 15 декабря — цена раритета достигнет 375 000 долларов.

Компьютер Apple-1 был выпущен в 1976 году, и это первый продукт технологического гиганта. Ранее он продавался в виде собранной печатной платы и не имел периферийных устройств, таких как клавиатура или монитор.

«Самым примечательным аспектом этого компьютера Apple-1 является то, что документально подтверждена его полная работоспособность/ Система работала без сбоев в течение приблизительно восьми часов в ходе комплексных испытаний», — говорится в сообщении аукционного дома.

В комплектацию входит оригинальная плата Apple-1, отмеченная рукой Стива Джобса инвентарным номером «01-00002». «Дискретные» даты на компонентах компьютера соответствуют другим известным платам Apple-1 аналогичного года выпуска, собранным и проданным Apple осенью 1976 и в начале 1977 года.

С левой стороны на доске выбиты слова: «Apple Computer 1, Palo Alto, Ca. Авторское право 1976 года».

Продажа также будет сопровождаться полным письмом, подтверждающим подлинность почерка Джобса на доске.

Ранее Курсор писал, что Apple сняла с продажи прошлогодние iPhone.