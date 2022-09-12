Apple сняла с продажи прошлогодние iPhone: названа причина

После презентации новых моделей смартфонов корпорация обновила онлайн-магазин. В настоящий момент в нем представлены только мобильные устройства с 5G.

Корпорация Apple свернула продажи прошлогодних смартфонов — в частности, iPhone 11, 12 с шильдиком mini и 13 Pro.

Об этом сообщает портал ProstoMOB.

Отмечается, что после презентации новых моделей смартфонов корпорация обновила онлайн-магазин. В настоящий момент в нем представлены только мобильные устройства с 5G.

Посетителям интернет-магазина Apple для приобретения доступны нижеприведенные модели смартфонов:

iPhone SE (429-579 долларов).

iPhone 12 (599-749 долларов).

iPhone 13 с шильдиком mini (599-899 долларов) и iPhone 13 (699-999 долларов).

iPhone 14 (799-1 099 долларов) и 14 Plus (899-1 199 долларов).

iPhone 14 Pro (минимум 999 долларов) и Pro Max (минимум 1 099 долларов).

Согласно сообщению, Apple сняла с производства модели iPhone 13 с шильдиками Pro и Pro Max целенаправленно.

«Этот шаг позволит корпорации подстегнуть спрос на новые модели смартфонов. Следует иметь в виду, что после исчезновения с сайта Apple с рынка смартфоны не пропадут. Более того, приобрести их, вероятнее всего, можно будет с хорошей скидкой», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, одним из новшеств корпорации Apple — iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura — стал режим «Lockdown» (блокировка), призванный обеспечить более высокий уровень конфиденциальности для пользователей, которым это необходимо.

Однако Джон Озбей, генеральный директор компании Cryptee, специализирующейся на конфиденциальности, сказал, что именно это создает риск. По словам Озбея, для веб-сайта просто определить, когда браузер посетителя не может загрузить пользовательские шрифты, и это сигнализирует о том, что посетитель, вероятно, использует iPhone в режиме блокировки.

Также Курсор сообщал о том, что корпорация Apple планирует начать производство iPhone 14 в Индии примерно через два месяца после выпуска продукта за пределами Китая, сократив разрыв между двумя странами, но не сократив его полностью, как некоторые ожидали.