Астрономы показали удивительное изображение галактики в созвездии Льва

Галактика была открыта французским астрономом Пьером Мешеном в 1781 году. Находится на расстоянии 38 миллионов световых лет от Млечного Пути

Астрономы из NASA показали прекрасное изображение галактики NGC 3351, которое сделал космический телескоп Hubble. Примечательно, что в скором времени начнет полноценно работать телескоп Джеймс Уэбб. Он будет делать фотографии в инфракрасном свете. С его помощью ученые смогут узнать, как формируются звезды в этой галактике.

Отметим, что 16 марта 2012 в галактике была обнаружена сверхновая, получившая обозначение SN 2012aw.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее наш сайт сообщал, что астрономы показали, как выглядит остаток взрыва сверхновой. Телескоп Hubble сделал удивительное изображение космического объекта под обозначением DEM L249. Он представляет собой остатки сверхновой, которая взорвалась миллионы лет назад. На фото можно увидеть тонкие газовые структуры и сотни звезд.

Кроме того, Курсор писал, что ученые показали космическую сокровищницу. Удивительный объект, обнаруженные впервые еще в 1784 году, находится в созвездии Стрельца. Его снимок был сделан в рамках нового исследования, целью которого было изучение шаровых скоплений, расположенных вблизи ядра Млечного Пути.

Еще напомним, что эксперты заявили, что спутники начали падать на Землю из-за солнечных бурь.