NASA тестирует новую систему защиты планеты от астероидов

NASA разработало новую систему защиты на случай возможного столкновения с небесными телами, которая должна обезопасить нашу планету.

В конце сентября NASA начнет тестировать свою новую систему защиты Земли от столкновения с астероидом. Запланирован двойной тест перенаправления астероида NASA, который покажет пройдут ли первое испытание технологии защиты Земли от потенциальной астероидной или кометной угрозы.

Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на заявление NASA.

Так, 26 сентября в 19:14 по флоридскому времени произойдет контакт с намеченным астероидом. Уточняется, что он не представляет никакой угрозы Земле, поскольку он запланирован и будет контролироваться.

Космическое судно автономно доберется до астероида и намеренно столкнется с ним для изменения траектории движения таким образом, что можно будет определить наземными телескопами. Благодаря этому удастся получить ценные данные, которые позволят лучше подготовиться к астероиду, который будет представлять реальную угрозу столкновения с Землей.

Ранее Курсор сообщал о том, что ученые рассказали, когда Солнце уничтожит Землю и другие планеты. Уточняется, что речь идет о конце Земли, Меркурия и Венеры, вследствие чего Солнечная система станет опустошенной.