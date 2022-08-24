Ученые рассказали, когда Солнце уничтожит Землю и другие планеты

Эксперты утверждают, что однажды Солнце, единственная звезда Солнечной системы, будет вынуждено уничтожить множество планет, среди которых будет Земля.

В данный момент Солнце считается молодой звездой. Оно генерирует огромное количество энергии и является тепловым и световым источником. Однако, единожды из-за выделения энергии оно вынуждено уничтожит окружающие ее планеты.

Об этом сообщает BGR.

В частности, речь идет о конце Земли, Меркурия и Венеры, вследствие чего Солнечная система станет опустошенной. По расчетам исследователей, Солнце взорвется в течение следующих 5 миллиардов. Однако, есть нюанс – непонятна степень подобных разрушений. Для выяснения этого вопроса эксперты выполнили трехмерные гидродинамические симуляции, которые продемонстрировали возможные результаты поглощения планеты Солнцем.

По словам ученых, на это влияет размер планеты и текущее состояние звезды. Есть мнение, что, в отличие от Венеры и Меркурия, Солнце не сможет полностью поглотить Землю из-за ее размеров. Тем не менее, даже в этой ситуации наша планета будет непригодной для жизни, потому что Солнце потеряет весь водород вследствие вхождения в фазу красного гиганта. При этом раскладе событий произойдет многократное расширение границы Солнца и поглощение всего, что встретится ему на пути.

Поглощенная им планета может быть втянута на гораздо более узкую орбиту и быть ею полностью поглощенной. Есть предположение, то что после этого возникнет возможность создания нового мира. Напоследок исследователи отметили, что Солнце примерно 4,57 миллиарда лет, то есть оно достигло среднего периода своей жизни. По их мнению, именно этим обусловлена продолжающаяся солнечная активность. Примерно через 5 миллиардов лет настанет смерть и, возможно, уничтожение нашей планеты.

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