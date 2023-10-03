Назван простой лайфхак, который ускорит работу смартфона

С помощью смартфона мы выполняем множество функций, поэтому важно, чтобы устройство хорошо работало и не начало "тупить" в самый неподходящий момент. Эксперты поделились лайфхаком, который поможет ускорить работу вашего Android-смартфона.
Об этом пишет Telegraf.
Каждый раз, когда вы запускаете приложение или переключаетесь между экранами на мобильных устройствах, операционная система использует анимацию. Эти анимации призваны улучшить визуальный опыт пользователя и сделать использование смартфона более приятным. Однако, стоит помнить, что они также могут сказываться на производительности вашего устройства, особенно если у вас старая модель.
Чтобы ускорить работу вашего Android-смартфона, выполните следующие шаги:
Важно отметить, что отключение анимаций может ускорить работу вашего смартфона, но при этом интерфейс может показаться менее стильным и эстетичным.
"Курсор" писал ранее, что при зарядке мобильного телефона пользователям нужно помнить о простых правилах. Не стоит дожидаться, пока гаджет сядет, полностью разрядиться, да и держать устройство в сети до максимального процента нежелательно.