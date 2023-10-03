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Назван простой лайфхак, который ускорит работу смартфона

10:52, Сегодня
Технологии
смартфон фото
Фото: Pixabay
Если ваш гаджет начал часто "виснуть", тогда следует выполнить несколько действий, чтобы улучшить его работу.

С помощью смартфона мы выполняем множество функций, поэтому важно, чтобы устройство хорошо работало и не начало "тупить" в самый неподходящий момент. Эксперты поделились лайфхаком, который поможет ускорить работу вашего Android-смартфона.

Об этом пишет Telegraf.

Каждый раз, когда вы запускаете приложение или переключаетесь между экранами на мобильных устройствах, операционная система использует анимацию. Эти анимации призваны улучшить визуальный опыт пользователя и сделать использование смартфона более приятным. Однако, стоит помнить, что они также могут сказываться на производительности вашего устройства, особенно если у вас старая модель.

Чтобы ускорить работу вашего Android-смартфона, выполните следующие шаги:

  1. Откройте "Настройки" на вашем устройстве Android.
  2. Выберите раздел "О телефоне".
  3. Нажмите на "Номер сборника" семь раз. Это активирует режим разработчика.
  4. Вернитесь в главное меню "Настройки", и вы заметите новый пункт "Для разработчиков".
  5. Откройте этот раздел и найдите параметры "Масштаб анимации окна", "Масштаб анимации перехода" и "Продолжительность анимации".
  6. Измените значения этих параметров на "0.5x" или выберите "Выкл.", чтобы максимально ускорить анимации на устройстве.

Важно отметить, что отключение анимаций может ускорить работу вашего смартфона, но при этом интерфейс может показаться менее стильным и эстетичным.

"Курсор" писал ранее, что при зарядке мобильного телефона пользователям нужно помнить о простых правилах. Не стоит дожидаться, пока гаджет сядет, полностью разрядиться, да и держать устройство в сети до максимального процента нежелательно.

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