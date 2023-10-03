Назван простой лайфхак, который ускорит работу смартфона

Если ваш гаджет начал часто "виснуть", тогда следует выполнить несколько действий, чтобы улучшить его работу.

С помощью смартфона мы выполняем множество функций, поэтому важно, чтобы устройство хорошо работало и не начало "тупить" в самый неподходящий момент. Эксперты поделились лайфхаком, который поможет ускорить работу вашего Android-смартфона.

Об этом пишет Telegraf.

Каждый раз, когда вы запускаете приложение или переключаетесь между экранами на мобильных устройствах, операционная система использует анимацию. Эти анимации призваны улучшить визуальный опыт пользователя и сделать использование смартфона более приятным. Однако, стоит помнить, что они также могут сказываться на производительности вашего устройства, особенно если у вас старая модель.

Чтобы ускорить работу вашего Android-смартфона, выполните следующие шаги:

Откройте "Настройки" на вашем устройстве Android. Выберите раздел "О телефоне". Нажмите на "Номер сборника" семь раз. Это активирует режим разработчика. Вернитесь в главное меню "Настройки", и вы заметите новый пункт "Для разработчиков". Откройте этот раздел и найдите параметры "Масштаб анимации окна", "Масштаб анимации перехода" и "Продолжительность анимации". Измените значения этих параметров на "0.5x" или выберите "Выкл.", чтобы максимально ускорить анимации на устройстве.