Названы функции безопасности iPhone, которые стоит включить каждому

Пользователи iPhone могут улучшить защиту своих конфиденциальных данных и информации при помощи новых функций безопасности. Эксперты рассказали, что это за опции и как их активировать.

Об этом пишет Itechua.

Чтобы в случае угрозы на телефон начали автоматически устанавливаться сервисы, позволяющие повысить его безопасность, стоит включить функцию «Ответы на угрозы и системные файлы». Для этого перейдите в «Настройки» — «Безопасность». Еще эта функция позволит избежать негативного влияния критических ошибок.

Также можно активировать «Режим блокировки». Он особенно полезен для публичных лиц, поскольку помогает максимально защитить данные от взлома, которые хранятся на устройстве. Для кражи информации злоумышленники используют различные шпионские программы, а постоянные атаки могут повредить ПО смартфона, но при активации данного режима, он не будет уязвимым. Чтобы включить функцию, перейдите в «Конфиденциальность и безопасность» — «Режим блокировки»

Еще на iPhone можно заблокировать заметки, которые часто становятся методом хакерских атак. Преимущество данной функции состоит в том, что данные будут зашифрованы, а это усложнит мошенникам доступ к их получению.

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