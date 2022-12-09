В рейтинге лучших смартфонов iPhone занял лишь второе место

Эксперты составили топ-5 лучших смартфонов 2022 года с учетом шести важнейших для пользователей факторов.

В конце года традиционно подводят итоги и называют лучшие технические новинки во многих отраслях. Эксперты опубликовали рейтинг пяти лучших смартфонов 2022 года.

Об этом сообщил портал Gizchina.

Многое произошло в 2022 году, в том числе и в области технологий. В этом году мы видели, как технологические гиганты и производители телефонов удивляли пользователей сотнями новых мобильных телефонов, гаджетов и технологий.

Интересно, что некоторые компании появляются из ниоткуда, чтобы создать сильную конкуренцию лидерам рынка мобильных телефонов.

Эксперты определили ТОП-5 лучших смартфонов года, исходя при этом не из популярности бренда. Основными факторами, которые ценят владельцы телефонов, назвали 6 групп: дизайн, камера, срок службы батареи, скорость, программное обеспечение и цена.

В итоге был сформирован список из следующих позиций:

Pixel 7 Pro. Смартфон выделяется на фоне других устройств 2022 года благодаря оригинальному дизайну, крутым фотовозможностям, а также долгосрочной поддержкой программного обеспечения производителем. iPhone 14 Pro Max. Пользователи отметили у новинки от Apple такие плюсы, как камера, отличная автономность и высокий уровень производительности благодаря новому чипу Apple A16. Samsung Galaxy S22 Ultra. Модель рассчитана на тех, кто требует от смартфона максимум возможностей. Среди главных «плюсов» – поддержка встроенного стилуса S-Pen, топовый набор камер и уникальный дизайн. Xiaomi 12S Ultra с самой большой камерой на планете среди смартфонов. OnePlus 10 Pro, получивший обновленные камеры Hasselblad и топовую начинку. Этот телефон также уникален самой быстрой в истории бренда зарядкой.

Большинство пользователей также учитывают цены, прежде чем тратить деньги на флагманские телефоны. Так что дело не в том, насколько дорогим может быть смартфон. Речь идет о покупке лучшего смартфона по лучшей цене.

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