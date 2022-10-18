Названы приложения, которые безбожно воруют заряд вашего смартфона

Для определения наиболее требовательных приложений проверяли, какие доступы использует программа для работы, наличие темного режима в приложении и сколько заряда аккумулятора требуется программе. В десятку приложений с наибольшим расходом заряда вошли:

Около 93% пользователей смартфонов признаются, что как только они запускают разные приложения, батареи телефонов начинают полностью разряжаться почти до конца дня.

Fitbit — 92%

Uber — 87%

Skype — 87%

Facebook — 82%

Airbnb — 82%

Instagram — 79%

Tinder — 77%

Bumble — 77%

Snapchat — 77%

WhatsApp — 77%

Отмечается, что Fitbit работает в фоновом режиме и просит предоставить доступ к наиболее затратным ресурсам: камера, местонахождение, микрофон и соединения Wi-Fi. Социальные сети работают с дополнительными функциями, такими как доступ к галерее и контактам.

«Приложения для онлайн-знакомств такие, как Tinder, Bumble и Grinder, составляют 15% самых популярных «приложений-убийц». У всех трех приложений для знакомств нет темного режима. Поэтому во время их использования требуется больше энергии, из-за чего аккумулятор разряжается быстрее», — говорится в материале.

Приложения, занимающие много памяти

В среднем телефон может вместить до 64 ГБ встроенной памяти, а операционная система занимает до 10 ГБ. Конечно, есть и больше, но это самый популярный объем.

Различные приложения для путешествий и поездок, вроде Airbnb и Uber, занимают более 80% хранилища на телефоне. В списке социальных сетей лидером по использованию памяти является Facebook.

«Для проведения встреч в онлайн формате часто используют Skype, который, между прочим, требует 111,2 МБ памяти. Однако есть отличная альтернатива — Zoom, которому для работы нужно всего лишь 82,1 МБ. Если часто пользуетесь доставкой еды, то отдавайте предпочтение одному постоянному сервису. Ведь их приложениям нужна как память, так и зарядка, а такое сочетание точно сведет смартфон насмарку», — советуют авторы материала.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.